Озвучены вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч

Средняя предлагаемая зарплата в России едва превышает 45 тысяч рублей. Однако это не предел, есть работодатели, которые готовы платить значительно больше. Например, 150 или даже 200 тысяч рублей. Кем нужно быть, чтобы устроиться на хорошую зарплату в ноябре, рассказывает DEITA.RU со ссылкой на hh.ru.

Так, в российской столице разработчику интеграционных решений будут платить 230 тысяч рублей. Отмечается, что такая сумма до вычета всех необходимых налогов. IT-компания предлагает руководителю управления заработную плату в 200 тысяч рублей. Дизайнер тоже может неплохо зарабатывать — от 150 до 300 тысяч рублей.

В культурной столице зарплаты скромнее. Специалист Senior GoDeveloper может получать ежемесячно 180–220 тысяч рублей. За внутренний аудит заплатят 170–200 тысяч рублей. Мастер по часам тоже способен жить безбедно — таким специалистам предлагают оплату от 150 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова