Падают все: регионы Дальнего Востока снова худшие в России

Опубликован свежий РИА-рейтинг комплексного развития российских регионов. Судя по данным, Дальний Восток либо стагнирует, либо падает в пучину экономической пропасти.





Эффективность экономки, бюджетной и социальной сферы регионов ДВ оставляет желать лучшего. Между тем, в общем рейтинге положение дел в 69 из 85 регионов улучшилось. В то время, как другие растут, Дальний Восток уплывает все дальше от «опережающего развития».





Уверенное последнее место занимает Еврейская автономная область. Регион по сравнению с 2018 годом сместил с 85 строчки Тыву, демонстрируя неуклонное падение вниз. DEITA.RU уже не раз писала о проблемах региона, доставшихся новому главе Гольдштейну от опального Левинталя.





В аутсайдерах по экономике также Камчатка и Магадан, занимающие 76 и 75 место место. Проблемы с реализацией нацпроектов, бедовое состояние социальной сферы и здравоохранения, практически полная заморозка строительства - все это предстоит решать новому главе Камчатки Владимиру Солодову. Выводы о его работе пока что делать рано - но кроме популистских заявлений новый лидер еще ничего не продемонстрировал.





В «нижней середине» рейтинга закрепились Амурская область (52), Бурятия (упала с 69 на 71 место), Забайкалье 66). Чуть лучше дела в Хабаровском крае, но и он потерял две позиции. Сейчас Хабаровске с Фургалом находится на 44 месте с 41 баллом по шкале развития. Для сравнения, у лидирующей Москвы балл составляет 88,49.





Прогресс отсутствует и в традиционно наиболее стабильных и развитых дальневосточных регионах.





Сахалин по экономическим показателям - лучший в дальневосточном регионе и уже два года занимает 19 строчку среди российских регионов. На 33 месте Якутия, потерявшая один балл. С 26 позиции на 31-ю по развитию экономики упало Приморье. И это одно из самых серьезных падений на Дальнем Востоке России.





Как отмечают эксперты РИА-Новости, постепенно показатели по регионам становятся все ближе друг к другу. Разрыв между лидерами и аутсайдерами сокращается, но вряд ли это говорит о выравнивании уровня жизни в России - больше это напоминает всеобщее усреднение.





Пятерку регионов-лидеров, где на Руси жить хорошо, составляют Москва, Санкт-Петербург, ХМАО, Подмосковье и Татарстан.





Глава Минвостокразвития Александр Козлов факт серьезного отставания ДФО признает. Так, в интервью РИА Новости он объяснил тяжелую ситуацию с экономическим развитием проблемами удаленности, логистики, суровым климатом и тяжелым наследием девяностых. Он констатировал: несмотря на все меры, люди по-прежнему не готовы переезжать на Дальний Восток из других регионов страны. И деньги и льготы здесь играют далеко не главную роль.





Несмотря на объективное падение экономики региона, Козлов уверен: в последующие годы картина будет меняться в лучшую сторону. Министр все еще верит в ТОРы, Свободный порт и дальневосточные преференции.



