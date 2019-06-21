Американская валюта продолжает снижение, сообщает DEITA.RU.

Стоимость доллара достигла 63,38 рублей за штуку. Мировая валюта идёт на снижение. В прошлый раз подобное происходило в августе 2018 года.

Причиной падения эксперты называют новости о возможном поднятии ключевой ставки Федеральной резервной системой в США.

На фоне удешевления доллара падает и евро, однако с более низкой скоростью.

Ранее сообщалось о том, что доллар пока является одной из самых выгодных валют для банковских вкладов.

Дмитрий Шевченко