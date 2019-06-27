Названа отрасль, где показатели падают уже третий год, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Бюро Cushman & Wakefield представило отчёт, из которого следует, что в текущем году введено рекордное низкое количество новых торговых квадратных метров.



196 тысяч кв. м. торговых площадей стали самым низким показателем этого параметра за последние три года. Аналитики также говорят о том, что во втором квартале в регионах России не было открыто ни одного качественного торгового объекта.

При этом самые большие объёмы строительства коммерческой недвижимости остаётся в Москве. Здесь строится половина всех подобных зданий. К слову, в жилой недвижимости ситуация похожая.

По прогнозам специалистов, в ближайшие два-три года скорость появления новых торговых площадей в России не превысит темпы этого показателя 2017-2018 годов.

Дмитрий Шевченко