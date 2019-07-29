Прошлогодняя экономическая ситуация может повториться уже в этом году, сообщает DEITA.RU.

В августе финансовые эксперты прогнозируют ослабление рубля по отношению к доллару. В свое доказательство они приводят несколько факторов: отпуска за границей, то есть покупка валюты, и выплаты по внешнему долгу в сентябре. Подобные сценарии складывались в последние несколько лет.

Так, специалисты полностью правы – в прошлом году курс рубля по отношению к доллару за август упал на 5,73 рубля. Если на 1 августа один доллар стоил 62,34 рублей, то на 31 августа его стоимость поднялась до 68,08 рублей. При этом в третьей декаде месяца стоимость доллара увеличилась до 68,52 рублей, а наименьшая цена американской валюты была только в начале месяца.

Год назад итогом колебаний послужил резкий рост инфляции – в сентябре 2018 года, тогда потребительские цены выросли на 0,2% по сравнению с уровнем августа, в котором отмечался нулевой уровень инфляции.

Иван Юрьев