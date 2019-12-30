Падением цирковой гимнастки занялся Следком -видео

В больнице Владивостока рассказали о состоянии девушки, которая сорвалась под куполом цирка, сообщает DEITA.RU.

Как официально отметили в городской клинической больнице №2, сейчас пострадавшая жива, хотя находится в тяжелом состоянии. Подчеркивается, что девушка сейчас в реанимации после проведенной операции.

Кстати, ранее администрация цирка озвучила причину падения гимнастки. Как заявили в учреждении, циркачка выступала со страховкой, однако, по неизвестной причине отстегнула с руки страховочное кольцо и упала на манеж с пятиметровой высоты.

Случай вызвал переполох в зрительном зале, немедленно вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшую в реанимацию.

Отмечается, что делом занялась полиция и Следственный комитет края.

Александра Маслова