Падением цирковой гимнастки занялся Следком -видео

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цирк

В больнице Владивостока рассказали о состоянии девушки, которая сорвалась под куполом цирка, сообщает DEITA.RU.

Как официально отметили в городской клинической больнице №2, сейчас пострадавшая жива, хотя находится в тяжелом состоянии. Подчеркивается, что девушка сейчас в реанимации после проведенной операции.

Кстати, ранее администрация цирка озвучила причину падения гимнастки. Как заявили в учреждении, циркачка выступала со страховкой, однако, по неизвестной причине отстегнула с руки страховочное кольцо и упала на манеж с пятиметровой высоты.

Случай вызвал переполох в зрительном зале, немедленно вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшую в реанимацию.

Отмечается, что делом занялась полиция и Следственный комитет края.

Александра Маслова

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