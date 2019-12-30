Новости
Пробки 8 баллов – Владивосток в транспортной блокаде
30 Декабрь 2019, 12:40
До конца года банкир-меломан уйдёт из Сбербанка
30 Декабрь 2019, 12:30
В России хотят переименовать все самолеты
30 Декабрь 2019, 12:15
«Электрички не будет»: расписание изменено в новогодние праздники
30 Декабрь 2019, 12:00
Падением цирковой гимнастки занялся Следком -видео
30 Декабрь 2019, 11:45
«Елочка нравится?»: Росгвардия встретит владивостокцев на площади в новогоднюю ночь
30 Декабрь 2019, 11:30
Соцсети: водитель скончался в многокилометровой пробке
30 Декабрь 2019, 11:15
Роскомнадзор опубликовал ТОП-10 самых популярных у интернет-пиратов российских фильмов в 2019 году
30 Декабрь 2019, 11:00
Падением цирковой гимнастки занялся Следком -видео
В больнице Владивостока рассказали о состоянии девушки, которая сорвалась под куполом цирка, сообщает DEITA.RU.
Как официально отметили в городской клинической больнице №2, сейчас пострадавшая жива, хотя находится в тяжелом состоянии. Подчеркивается, что девушка сейчас в реанимации после проведенной операции.
Кстати, ранее администрация цирка озвучила причину падения гимнастки. Как заявили в учреждении, циркачка выступала со страховкой, однако, по неизвестной причине отстегнула с руки страховочное кольцо и упала на манеж с пятиметровой высоты.
Случай вызвал переполох в зрительном зале, немедленно вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшую в реанимацию.
Отмечается, что делом занялась полиция и Следственный комитет края.
Александра Маслова