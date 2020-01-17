"Пакет Яровой" взвинтил цены даже на старые тарифы мобильной связи

Три компании из большой четверки сотовых операторов подняли стоимость архивных тарифов, сообщает DEITA.RU. Цена поднялась у операторов Мегафона, Билайна и Tele2.

В компаниях завили, что перерасчет цены тарифных планов произошел из-за увеличения потребляемых услуг связи. При этом в компаниях завили, что цена поднялась на некоторых тарифах. К примеру, в Tele2 заявили, что корректировка затронула только 15% старых тарифов. В среднем компании имеют от семи тысяч подобных тарифов.

Эксперты рынка подчеркнули, что увеличение цены связано с выполнением «пакета Яровой». Около 20% прибыли уходит на создание системы хранения данных. За год жители страны стали скачивать с интернета на 63% больше информации, по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, что «пакет Яровой» несколько поправок к федеральным законам, по которым сотовых операторов обязали хранить трафик пользователей и информацию о них. Законы были приняты для борьбы с терроризмом.

Иван Юрьев