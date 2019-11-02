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«Пакетами брали» — дешевую российскую косметику скупают иностранцы

корея

Весь мир скупает корейскую косметику, а в Корее российские морковный крем стоит на полке с надписью «best». Заметившие привычные тюбики в одном из торговых центров Южной Кореи россияне задаются вопросом, является ли русская косметика азиатским трендом, сообщает DEITA.RU.

Выяснить это решил модератор паблика revizor_vdk, которому попала в руки удивительная фотография. Пользователи Instagram тут же отреагировали на публикацию и рассказали в чем ту дело.

По словам подписчиков, один корейский блогер запустил тренд — российский морковный тренд. «Это один из известных корейских блогеров пару лет назад попробовал и расхвалил «Морковный крем» Невской косметики, и с тех пор пошло-поехало... Они стали хаотично скупать эти тюбики в наших магазинах, а теперь и к себе завезли», — делится девушка.

Также многие комментаторы обратили внимание на то, что в магазинах Владивостока такая косметика тоже моментально исчезает с полок. Ее скупаю корейцы, китайцы и даже японцы. «В аэропорту иностранцы скупают его блоками по 10 штук, цена 150 рублей за 1 штуку», «Вот что слышала от корейцев: у вас холодные зимы, поэтому у вас делают очень хороший крем питательный для зимы!!! Это отзыв о морковном креме», «Работа в «Чудодее». Китайцы скупали на такие суммы этот крем», — делятся пользователи.

Стоит отметить, что в России морковный крем можно купить в пределах 50 рублей, а в Южной Корее его продают уже 180 рублей, и это со скидкой.

Екатерина Брязгунова

фото

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