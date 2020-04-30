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Палаточные лагеря для детей станут устанавливать по-новому
Это связано с недавним трагическим случаем в Хабаровском крае
Новые требования противопожарного режима появились при установке и оборудовании палаточных лагерей для детей, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно новому постановлению Правительства, появились новые, более жесткие требования как к содержанию территории лагеря, размещения палаток на его территории и других важных деталей.
Теперь палатки, в которых живет более 10 детей, должны оснащаться автономными дымовыми пожарными извещателями. Кроме того, в каждой из палаточных групп должны будут размещаться необходимые для пожаротушения средства.
«На территории лагеря организаторы обязаны разместить стенд с подробно описанными правилами и требованиями по пожарной безопасности», - подчеркнули авторы постановления.
Кроме того, категорически нельзя разводить костер в палатке или хранить там горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
Инструктаж по поводу соблюдения пожарной безопасности с детьми должен проводиться в первый же день их приезда в лагерь.
Напомним, решения ужесточить противопожарные требования к детским палаточным лагерям появились после трагического случая в лагере «Холдоми» Хабаровского края.
Пожар случился ночью на двадцать третье июля, в лагере в тот момент присутствовали 189 человек. Погибших – четверо детей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемыми стали директор лагеря и «Экстрим Сервис». С двадцать четвертого июля в стране объявлен трехдневный траур по погибшим.