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Палаточные лагеря для детей станут устанавливать по-новому

лагерь, отдых, палатка

Это связано с недавним трагическим случаем в Хабаровском крае

Новые требования противопожарного режима появились при установке и оборудовании палаточных лагерей для детей, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно новому постановлению Правительства, появились новые, более жесткие требования как к содержанию территории лагеря, размещения палаток на его территории и других важных деталей.

Теперь палатки, в которых живет более 10 детей, должны оснащаться автономными дымовыми пожарными извещателями. Кроме того, в каждой из палаточных групп должны будут размещаться необходимые для пожаротушения средства.

«На территории лагеря организаторы обязаны разместить стенд с подробно описанными правилами и требованиями по пожарной безопасности», - подчеркнули авторы постановления.

Кроме того, категорически нельзя разводить костер в палатке или хранить там горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Инструктаж по поводу соблюдения пожарной безопасности с детьми должен проводиться в первый же день их приезда в лагерь.

Напомним, решения ужесточить противопожарные требования к детским палаточным лагерям появились после трагического случая в лагере «Холдоми» Хабаровского края.

Пожар случился ночью на двадцать третье июля, в лагере в тот момент присутствовали 189 человек. Погибших – четверо детей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемыми стали директор лагеря и «Экстрим Сервис». С двадцать четвертого июля в стране объявлен трехдневный траур по погибшим.

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