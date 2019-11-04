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Палаты царские: найдено самое дорогое жилье на Дальнем Востоке
Самую дорогую жилплощадь на Дальнем Востоке продают в столице – Владивостоке, сообщает DEITA.RU.
По информации аналитиков базы недвижимости ЦИАН, одну из квартир в дальневосточной столице продают за 41 миллион рублей. При том, что это жилье выставлено на вторичном рынке.
Специалисты ЦИАН отметили, что цены на жилье в регионе очень разнятся. Так, первая десятка рейтинга стоимости включает в себя квартиры ценой от 7 до 41 миллионов рублей.
Самыми дорогими апартаментами стала квартира в ЖК «Сердце океана». Владелец хочет за свои «хоромы» 41 миллион рублей. Аналитики отмечают, что дом с «золотой квартирой» сдан в 2008 году. Жилплощадь составляет 205 кв. метров. Туда входят пять комнат, четыре лоджии и два санузла. В числе несомненных плюсов владелец указал вид на пляж в бухте Федорова.
«Сомнительный плюс. Я живу там недалеко – прямо под окнами проложена «тропа здоровья», где люди постоянно ходят, ездят на велосипедах, самокатах. В самой бухте круглый год местные ходят шашлыки жарят, пьют, кричат потом по ночам. Может, у них, конечно, звукоизоляция хорошая в этих домах, но насчет чарующих видов что-то сомневаюсь», - делится впечатлениями житель Владивостока Андрей.
Самой же дешевой в рейтинге «дорогостоящего жилья» стала квартира в ЕАО – «всего» 7 млн рублей. За такую цену можно купить 109 квадратных метров с дизайнерским ремонтом и заказной мебелью.
Стоит отметить, что, рассматривая цены на жилье, следует так же учитывать и зарплаты граждан в каждом конкретном регионе. И цена, кажущаяся «смешной» для жителя приморской столицы, может оказаться солидной для проживающего в другом регионе.
«Я за ипотеку платила в Магнитогорске шесть тысяч в месяц. Друзья из Приморья даже не верили в это. Кажется чем-то невероятным, но и зарабатывала я тогда тысяч 20, и на тот момент это было неплохой зарплатой в городе», - отмечает одна из комментаторов.
Александра Маслова