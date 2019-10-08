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Палево, Бухалово и Хохотуй обыграли Приморье
Россияне продолжают выбирать населенный пункт с самым веселым названием, сообщает DEITA.RU по материалам сервиса путешествий Туту.ру.
На первом этапе пользователи и экспертный совет отобрали 100 веселых названий из всех регионов России. На втором этапе сотню веселых названий разбили на 10 групп по 10 названий. В решающем финальном голосовании примут участие 10 населенных пунктов, победивших на втором этапе.
Приморский край в голосовании представляло обычное для приморцев, но экзотичное для жителей центральной России село Камень-Рыболов. По местной легенде, произошло его название от камня в скале на берегу озера, в который во время прилива попадала рыба.
В полуфинале приморское село уступило своим более веселым конкурентам: Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область) и Палево (Сахалинская область).
В 2018 году в конкурсе победила деревня Чуваки из Пермского края.
Дмитрий Санников