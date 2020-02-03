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6 Декабрь 2019, 18:15

Памела Андерсон развелась через 12 дней после свадьбы

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Актриса и модель Памела Андерсон рассталась с продюсером Джоном Питерсом после 12 дней брака, сообщает DEITA.RU.

Как пишет The Hollywood Reporter, пауза взята, чтобы оба вновь оценили то, что им хочется «от жизни и друг от друга». Пока 52-летняя модель и 74-летний продюсер разъехались.

О тайном замужестве актрисы стало известно 21 января. Закрытая свадебная церемония состоялась в Малибу. Знаменитости, которые встречались в середине 1980-х годов, воссоединились несколько месяцев назад и держали свои отношения в секрете.

5 лет назад Памела Андерсон побывала во Владивостоке на Восточном экономическом форуме и осталась в восторге от красоты тигров и леопардов. Самка дальневосточного леопарда Leo 38F получила имя от актрисы и члена Международного фонда защиты животных (IFAW) Памелы Андерсон, которая нарекла ее своим именем – Памела.

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