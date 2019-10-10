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Памфилова пожаловалась Путину на грязные выборы
Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с Президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на дезинформацию и клевету во время избирательной кампании 2019 года, сообщает DEITA.RU.
Как отметила Элла Памфилова, во время сентябрьских выборов разного уровня были серьезные попытки «доброжелателей» внешних и внутренних утопить эти выборы валом дезинформации, клеветы, разного рода провокаций.
По оценке главы Центризбиркома, кампания прошла в принципе хорошо. Но выделила Элла Памфилова и две «горячие точки»: скандальное сопровождение выборов в Мосгордуму и очень скандальную кампанию по муниципальным выборам в Санкт-Петербурге.
Как подсчитала Элла Памфилова, из около 2 тысяч уже проверенных заявлений о нарушениях во время выборов, менее 14-15% подтверждается, остальное все не соответствует действительности.
Президент отметил, что Центризбирком профессионально и объективно разобрался со всеми спорными делами. «Надеюсь, что всё, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет предусмотренную законом процедуру, и будут приняты в конечном итоге справедливые в рамках действующего закона решения», - сказал Владимир Путин.
Ранее выяснилось, что слезы Памфиловой по приморским выборам оказались ложью. Председатель Центральной избирательной комиссии России опровергла сообщения о своем плаче после итогов региональных выборов в сентябре 2018 года. Выступая на Общероссийском электоральном медиафоруме, Элла Памфилова заявила, что не плакала после обсуждения итогов выборов в Приморье. «Все вы слышали эту байку по поводу плачущей Памфиловой. Одно из уважаемых ранее мной изданий выносит в заголовок, что Памфилова расплакалась. Все внимание сконцентрировано уже на этом. Кто только не оттоптался, многие политологи, спикеры выступают на радиостанциях», - прокомментировала былые дела Памфилова.
Дмитрий Санников