telegr wh call

Новости

Оплачивать покупки с карты можно по отпечатку пальца

10 Октябрь 2019, 13:30

Нашли крайних: мэр Владивостока показательно «казнит» дорожных подрядчиков

10 Октябрь 2019, 13:15

АО «Восточный Порт» посетила официальная делегация из японского города Отару

10 Октябрь 2019, 13:05

«Доступная ипотека» недоступна для россиян

10 Октябрь 2019, 13:00

Кожемяко вышел в «открытое плавание»

10 Октябрь 2019, 12:45

Федеральную трассу сковали пробки из-за смертельного ДТП

10 Октябрь 2019, 12:30

О наезде на штаб-квартиру ФСБ рассказали силовики

10 Октябрь 2019, 12:15

Медведев поручил решить вопрос субсидирования рейсов на Дальний Восток

10 Октябрь 2019, 12:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Памфилова пожаловалась Путину на грязные выборы

Памфилова Элла _ длинное фото

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с Президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на дезинформацию и клевету во время избирательной кампании 2019 года, сообщает DEITA.RU.

Как отметила Элла Памфилова,  во время сентябрьских выборов разного уровня были серьезные попытки «доброжелателей» внешних и внутренних утопить эти выборы валом дезинформации, клеветы, разного рода провокаций.

По оценке главы Центризбиркома, кампания прошла в принципе хорошо. Но выделила Элла Памфилова и две «горячие точки»: скандальное сопровождение выборов в Мосгордуму и очень скандальную кампанию по муниципальным выборам в Санкт-Петербурге.

Как подсчитала Элла Памфилова, из около 2 тысяч уже проверенных заявлений о нарушениях во время выборов, менее 14-15% подтверждается, остальное все не соответствует действительности.

Президент отметил, что Центризбирком профессионально и объективно разобрался со всеми спорными делами. «Надеюсь, что всё, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет предусмотренную законом процедуру, и будут приняты в конечном итоге справедливые в рамках действующего закона решения», - сказал Владимир Путин.

Ранее выяснилось, что слезы Памфиловой по приморским выборам оказались ложью. Председатель Центральной избирательной комиссии России опровергла сообщения о своем плаче после итогов региональных выборов в сентябре 2018 года. Выступая на Общероссийском электоральном медиафоруме, Элла Памфилова заявила, что не плакала после обсуждения итогов выборов в Приморье. «Все вы слышали эту байку по поводу плачущей Памфиловой. Одно из уважаемых ранее мной изданий выносит в заголовок, что Памфилова расплакалась. Все внимание сконцентрировано уже на этом. Кто только не оттоптался, многие политологи, спикеры выступают на радиостанциях», - прокомментировала былые дела Памфилова.

Дмитрий Санников

Читайте также:

На Памфилову напали в ее доме с электрошокером

Люди Лаврова и Памфиловой замерзают из-за денег

Слезы Памфиловой по приморским выборам оказались ложью

Популярное

Ответ на скандал: Россия не пустит США в страну

«Просто в шоке» — выдержка из школьного учебника разгневала россиян

Движение блокировано: серьезное ДТП произошло на трассе

Распродажа товаров сгоревшего ТЦ начнется на этой неделе
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...