В День России арсеньевцы почтили память погибших летчиков, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Возле памятника Герою России Олегу Пешкову собрались почетные граждане города, военнослужащие войсковых частей, депутаты, волонтеры, представители молодежи Арсеньева - юнармейцы, молодогвардейцы, члены добровольной народной дружины, жители разных возрастов.





Прозвучали торжественные слова о нашей стране – России, ее героях, о важности воспитания достойной смены молодых россиян.

Жители города возложили цветы к памятнику Герою Российской Федерации подполковнику Олегу Пешкову, погибшему при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике, и летчикам войсковой части 78019, погибшим при исполнении служебного долга.

В ноябре 2015 года самолет Пешкова был сбит турецким истребителем. Пилот и его штурман катапультировались, но по ним боевики открыли огонь с земли. В результате Олег Пешков погиб.

Дмитрий Санников