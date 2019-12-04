Память неизвестного солдата почтили в Уссурийске

День Неизвестного Солдата прошел в столице Уссурийского городского округа. Третьего декабря горожане собрались на площади Победы, чтобы почтить память неизвестных героев, сообщает DEITA.RU.

В торжественном шествии для возложения цветов к памятнику приняли участие представители власти Уссурийского городского округа, депутаты, почетные граждане муниципалитета, военные, ветераны, общественные активисты, ученики районных школ с педагогами и местные жители.

Церемония почтения памяти погибших воинов в ходе Великой Отечественной войны началась с традиционной минуты молчания. Далее колонна двинулась к памятнику Неизвестному Солдату, чтобы возложить цветы и венки у подножия Вечного огня. Ритуал завершился под залпы военных орудий.

В своем торжественном обращении к собравшимся глава окружной Думы Александр Черныш отметил, что память о неизвестных воинах должна пройти в памяти подрастающего поколения россиян через века.

«Память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу возможность свободно жить и трудиться на родных землях, должна быть вечной. Ветераны уходят из жизни, но память о них продолжит объединять всех жителей нашей необъятной страны. День Неизвестного солдата - это священный день для каждой российской семьи », - высказался депутат.

Отметим, что каждое третье декабря во всех городах России почитают память неизвестных героев, воевавших за мирное небо над головой во время страшных событий Великой Отечественной и Второй Мировой войны.

Кстати, четвертого декабря в Уссурийске прошел еще один социально значимый праздник - Международный день инвалидов. Молодежный центр в столице муниципалитета порадовал людей с ограниченными возможностями здоровья и представителей общественных организаций, оказывающих помощь инвалидам, большим праздничным концертом. Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения грамотами и благодарностями самых активных жителей округа за внесение огромного вклада в социализацию и реабилитацию маломобильных приморцев.

Екатерина Цой