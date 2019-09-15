Память воинов увековечили на севере Приморья

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В субботу, 14 сентября, в поселке Пластун состоялось знаковое событие, посвященное открытию мемориальной доски, в память «Воинам локальных войн и военных конфликтов», сообщает DEITA.RU.
Торжественную церемонию посетили глава поселения Сергей Наумкин, который в свою очередь пригласил представителей Регионального отделения ВО ОВ «Боевое Братство» в лице Виктора Донец и заместителя председателя и президента Федерации кикбоксинга Приморского края Виктора Тарабарина. На церемонии была разрезана красная лента и возложены цветы к мемориалу представителями общественных организаций и главой поселка.
«Хочется отметить большую патриотическую работу нашего регионального отделения общественной организации «Боевое Братство», большой краевой спортивно-патриотический проект «Равнение на Защитников Отечества». Отрадно, что по всему Приморью чтят память всех тех людей, которые сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны и в наше современное время. Мы помним, мы чтим и стремимся передать эту память будущим поколениям, чтобы они хранили мир на земле» – сказал Виктор Николаевич Тарабарин.
Иван Юрьев