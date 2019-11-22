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Памятка: кто может пройти диспансеризацию в этом году?

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2019 год стал первым после поправок в ТК РФ, обязавших работодателей ежегодно отпускать на диспансеризацию своих сотрудников. На этой неделе стало известно, что всего участниками диспансеризации в этом году в Приморье стали более 190 тыс. человек. Накануне отчитались и власти Уссурийска – профессиональные медосмотры в городе прошли более 27 тысяч человек, сообщает DEITA.RU.

Граждане от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года. В этом году бесплатно обследоваться можно тем, чей возраст делится на 3, т.е. тем, кому 18, 21, 24 … 33, 36 и 39 лет. Начиная с 40 лет, проходить диспансеризацию можно каждый год.

При этом, принятые в прошлом году поправки в трудовой кодекс обязывают работодателей освобождать по письменному заявлению работников пенсионного возраста не один, а два раза в год.

Диспансеризация является бесплатной процедурой для населения – она финансируется за счет средств ОМС по государственной программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

В ходе диспансеризации нередко выявляются опасные заболевания, но на первых стадиях их развития, что позволяет провести оперативное лечение без тяжких последствий для здоровья.

Диспансеризацию необходимо  проходить в клинике по месту прописки. Сама процедура включается себя ряд исследований, в том числе, определение холестерина, уровня глюкозы, сердечно-сосудистого риска, флюорографию и некоторые другие.

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