Памятник Ганди, монумент байкерам и граффити Децлу создают во Владивостоке

Возможность установки новых памятников во Владивостоке обсудили члены Совета по культуре и искусству, сообщили DIETA.RU в администрации города.

Увековечивают память известных личностей во Владивостоке на средства меценатов. Первым вопросом члены Совета обсудили возможность установки памятника адмиралу Василию Завойко. Когда-то он в краевой столице уже был, но был снесен в 1929 году, а в 1945 на его постамент был установлен памятник Сергею Лазо. Сейчас планируется воздвигнуть бюст в честь адмирала Завойко, не трогая существующий памятник Сергею Лазо.

Также планируется установка скульптурной композиции, посвященной героям-даманцам Стрельникову и Буйневичу, памятника морскому пехотинцу Баляеву, памятного знака морякам разведки Тихоокеанского флота, бюста Герою Советского Союза Остряковув одноименном сквере.

Кроме того, продолжаются обсуждения установки во Владивостоке бюста индийского политического и общественного деятеля Махатма Ганди. Инициативу, которую в этом году озвучил Генеральный консул Республики Индия Шубхам Кумар, поддержал глава Владивостока Олег Гуменюк. Сейчас между двумя сторонами ведутся переговоры по подбору подходящего места для бюста.

На заседании также были рассмотрены обращения граждан с предложениями по созданию во Владивостоке монумента всем байкерам, кованого дерева для новобрачных и граффити артисту Кириллу Толмацкому, известному под псевдонимом Децл. Все идеи члены совета поддержали. Теперь авторам инициатив предстоит подобрать и согласовать конкретные места установки памятников, монументов и других объектов.

В ноябре 2019 года во Владивостоке торжественно открыли памятник легендарному разведчику Герою Советского Союза Рихарду Зорге. «В свое время депутаты Законодательного Собрания единогласно поддержали идею о том, чтобы увековечить память героя-разведчика. Мы знаем, что Рихард Зорге дважды побывал во Владивостоке в 1926 и в 1935 годах. Именно во Владивосток приходили шифровки из Японии. И именно он проинформировал советское правительство о том, что Япония не планирует нападать на Советский Союз, и тогда советское командование приняло решение о передислокации в 1941 году 24 хорошо обученных и подготовленных дальневосточных дивизий под Москву», - рассказал депутат краевого парламента Александр Щербаков.

Дмитрий Санников