Торжественная церемония открытия бюста первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину состоялась во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в Думе города.

В мероприятии приняли участие представители общественности Владивостока, вьетнамской диаспоры, делегации городов Хошимин и Хайфон, ветераны, вьетнамские курсанты МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, творческие коллективы.

С приветственными словами выступили глава города Владивостока Олег Гуменюк, председатель Думы Андрей Брик, Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке господин Нгуен Хоанг Вьет, президент региональной общественной организации «Общество вьетнамцев в Приморском крае» До Куок Вьет, отметившие большой вклад Хо Ши Мина в укрепление российско-вьетнамского сотрудничества.





«Хо Ши Мин оказал большое влияние не только на развитие истории Вьетнама, но и стал героем всего национально-освободительного движения в двадцатом веке. Отдавая дань памяти выдающемуся политическому и культурному деятелю, нельзя не отметить то, что Хо Ши Мин проживший несколько лет в Советском Союзе и посещавший его в качестве руководителя Вьетнама, всегда ратовал за укрепление отношений между нашими народами. Заложенный в период его руководства государством крепкий фундамент российско-вьетнамских отношений и теперь служит прочной основой для дальнейшего их развития. Установка памятника Хо Ши Мину – это символ дружбы, добрососедства и взаимопонимания между нашими странами и народами», - подчеркнул председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Выступавшие отметили также, что открытию памятника предшествовала серьезная работа как со стороны Генерального консульства Вьетнама во Владивостоке, так и со стороны администрации города. Результатом совместных усилий стало открытие памятника, подаренного вьетнамской стороной, в сквере, который благоустроила администрация города.





В ходе церемонии глава города Владивостока Олег Гуменюк, председатель Думы Андрей Брик, Генеральный консул господин Нгуен Хоанг Вьет, президент общества вьетнамцев в Приморском крае До Куок Вьет перерезали красную ленточку и в память о политике возложили цветы к бюсту Хо Ши Мина.

На мероприятии выступили творческие коллективы: прозвучали песни в исполнении хора «Дети войны», учащиеся Детской школы искусств №3 представили хореографический номер, вьетнамские исполнители Нгуен Хунга, Май Зунг, Ким Хнонг и Линь Май исполнили песню о Хо Ши Мине.