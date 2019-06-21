Бетонная плита весом свыше 80 килограммов придавила ребенка на площади города Озерска в Челябинской области, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует «Комсомольская правда».

Бетонная плита являлась частью ограждения памятника Прометею, который много лет стоит на Комсомольской площади населенного пункта. Она отвалилась и упала на ребенка, тем самым причинив ему повреждения.

В результате в больнице у трехлетнего малыша диагностировали перелом ноги.

Городские власти незамедлительно принялись устранять последствия: бетонные плиты были укреплены. Кроме того, появилась специальная табличка: «Ногами не вставать».

Стоит отметить, что ранее российские власти запретили трогать памятники руками, так как это наносит им вред и ведет к разрушению монументов.

Екатерина Брязгунова