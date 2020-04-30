telegr wh call

Новости

Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан

30 Апрель 2020, 20:12

Рыбакам-любителям Росрыболовство хочет позволить продавать улов

30 Апрель 2020, 19:45

За проднаборами для школьников Владивостока просят приходить пап

30 Апрель 2020, 19:15

Медведев заявил, что ситуация тяжелее кризиса 2008

30 Апрель 2020, 18:45

Новый рекорд: 7 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

30 Апрель 2020, 18:15

В Партизанске ликвидируют скандальную свалку

30 Апрель 2020, 17:36

Солодов лично взялся за дело о погибших на ферме животных

30 Апрель 2020, 17:15

Платошкин: «Китай должен заплатить за эпидемию»

30 Апрель 2020, 16:52

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Памятники готовят ко Дню Победы в Приморье

gfvznybr

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы был организован выезд коллектива Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» в Пограничный район Приморского края, сообщили ИА DEITA.RU в ведомстве.

памятник

Сотрудниками ведомственной охраны Минтранса России во главе с директором филиала Виталием Пехота были проведены работы по благоустройству воинских захоронений Воинам Советской Армии погибшим в годы Второй мировой войны. 

gfvzn

В ходе мероприятия работники почтили память героев минутой молчания  и возложили к могилам траурные венки и цветы.

gfzvy

Дмитрий Санников

Популярное

Плюс 36: количество заболевших коронавирусом в Приморье превысило 400

Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан

Мишустин подписал постановление по установке ГЛОНАСС

Выгодна вторичка: как изменились цены на жилье в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...