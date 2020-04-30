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Памятники готовят ко Дню Победы в Приморье
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы был организован выезд коллектива Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» в Пограничный район Приморского края, сообщили ИА DEITA.RU в ведомстве.
Сотрудниками ведомственной охраны Минтранса России во главе с директором филиала Виталием Пехота были проведены работы по благоустройству воинских захоронений Воинам Советской Армии погибшим в годы Второй мировой войны.
В ходе мероприятия работники почтили память героев минутой молчания и возложили к могилам траурные венки и цветы.
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