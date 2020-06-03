Пандемия сократит количество сетевых магазинов в России

Пандемия коронавируса заставляет сворачивать торговлю не только индивидуальных предпринимателей и владельцев небольшого бизнеса, но и крупных сетевых ритейлеров, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

К концу года 65% торговых сетей будут сокращать количество торговых точек. Лишь 18% компаний уверены в том, что не станут закрывать магазины, ещё 17% пока не определились. В среднем сети намерены закрыть по 15 торговых точек.

Хуже всего приходится магазинам одежды. Среди ритейлеров, кому придется оптимизировать торговую сеть, 30% компаний относятся к fashion-сегменту. Они просто не смогут заказать осенние коллекции к сезону из-за отсутствия выручки. Страдают сети канцтоваров, товаров для творчества: из-за «дистанционки» у школьников, студентов и офисных работников продажи критически снизились.

Похожая участь ожидает и сетевые кафе – не все смогли наладить сервис доставки, а в течение весеннего периода строгих ограничений обслуживать посетителей в зале было запрещено, и при отсутствии доставки заведения вообще не имели доходов. Например, сокращать точки будут сети «Шоколадница» и «Теремок». Основатель и управляющий «Теремка» Михаил Гончаров полагает, что некоторые сети заведений общественного питания могут оказаться вынужденными закрыть до 50% точек.

Что касается несетевых магазинов, то среди них процент тех, кому придется капитулировать с рынка, будет ещё выше.

Заодно пострадают и торговые центры. Малый и средний бизнес получил право досрочно расторгать договоры аренды без уплаты штрафов, так что, по прогнозу генерального директора компании «Региондевелопмент» Ольги Вальчук, к концу года в ТЦ свободными окажутся 10-12 процентов торговых площадей. А в первом квартале пустовали менее 6% павильонов.

Причём хуже всего придётся средним ТЦ. Сейчас потребители ходят либо в крупные моллы, притягивающие посетителей со всего города, либо в мелкие ТЦ районного масштаба. И никакой компенсации торговые центры не получат, так как штрафы за расторжение договоров аренды отменили.