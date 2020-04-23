Новости
COVID-19 внесет изменения в трудовой кодекс
23 Апрель 2020, 11:15
Еще день без воды: новый прорыв произошел в районе Снеговой Пади
23 Апрель 2020, 10:49
В условиях пандемии РусГидро обеспечивает бесперебойное энергоснабжение потребителей и оказывает помощь больницам в регионах присутствия
23 Апрель 2020, 10:49
Циклон не покидает край: прогноз погоды на четверг
23 Апрель 2020, 10:45
Двум приморцам удалось победить коронавирус
23 Апрель 2020, 10:01
Автобусы не ходят: 61 рейс отменили в Приморье
23 Апрель 2020, 09:45
Власти Приморья прокомментировали очереди на границе с Китаем
23 Апрель 2020, 09:15
Роспотребнадзор просит салоны красоты перестать быть уютными
23 Апрель 2020, 08:15
Пандемия заставляет покупателей осматривать квартиры онлайн
Риэлторы не видят причин беспокоиться о своем будущем
Опасность распространения коронавирусной инфекции привела к изменениям на рынке недвижимости, сообщает ИА DEITA.RU.
Сейчас продавцы квартир часто не готовы пускать незнакомцев на свою территорию, да и покупатели помнят о режиме самоизоляции. Риэлторы начали практиковать онлайн-осмотры недвижимости, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».
Хотя кризис для многих стал причиной резкого снижения доходов, падения рынка эксперты не ожидают.
«Работа у нас будет всегда, мы уже пережили не один кризис и могу сказать, что жильё всё равно будет продаваться и покупаться, с той только разницей, что в «сытые» годы люди стараются расшириться и улучшить свои жилищные условия, а в кризис, когда нечем платить ипотеку, начинают искать выход из сложившейся ситуации», – рассказала гендиректор риэлтерской компании Анна Крикливенко.
Удаленно можно не только осмотреть жилье: аналогично работают нотариусы и банки, по предварительной записи можно приехать и в МФЦ.