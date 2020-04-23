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Пандемия заставляет покупателей осматривать квартиры онлайн

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Риэлторы не видят причин беспокоиться о своем будущем

Опасность распространения коронавирусной инфекции привела к изменениям на рынке недвижимости, сообщает ИА DEITA.RU.

Сейчас продавцы квартир часто не готовы пускать незнакомцев на свою территорию, да и покупатели помнят о режиме самоизоляции. Риэлторы начали практиковать онлайн-осмотры недвижимости, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Хотя кризис для многих стал причиной резкого снижения доходов, падения рынка эксперты не ожидают.

«Работа у нас будет всегда, мы уже пережили не один кризис и могу сказать, что жильё всё равно будет продаваться и покупаться, с той только разницей, что в «сытые» годы люди стараются расшириться и улучшить свои жилищные условия, а в кризис, когда нечем платить ипотеку, начинают искать выход из сложившейся ситуации», – рассказала гендиректор риэлтерской компании Анна Крикливенко.

Удаленно можно не только осмотреть жилье: аналогично работают нотариусы и банки, по предварительной записи можно приехать и в МФЦ.

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