Пандемия заставляет покупателей осматривать квартиры онлайн

Опасность распространения коронавирусной инфекции привела к изменениям на рынке недвижимости, сообщает ИА DEITA.RU.

Сейчас продавцы квартир часто не готовы пускать незнакомцев на свою территорию, да и покупатели помнят о режиме самоизоляции. Риэлторы начали практиковать онлайн-осмотры недвижимости, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Хотя кризис для многих стал причиной резкого снижения доходов, падения рынка эксперты не ожидают.

«Работа у нас будет всегда, мы уже пережили не один кризис и могу сказать, что жильё всё равно будет продаваться и покупаться, с той только разницей, что в «сытые» годы люди стараются расшириться и улучшить свои жилищные условия, а в кризис, когда нечем платить ипотеку, начинают искать выход из сложившейся ситуации», – рассказала гендиректор риэлтерской компании Анна Крикливенко.

Удаленно можно не только осмотреть жилье: аналогично работают нотариусы и банки, по предварительной записи можно приехать и в МФЦ.