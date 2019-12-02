ПАО «ДЭК» на Неделе милосердия сделала подарок детским учреждениям

Дальневосточная энергетическая компания – дочернее общество компании РусГидро в Международный день слепых и Неделю Милосердия передала в дар 7 комплектов «говорящих» рельефных книг. Все книги получили дети с нарушением зрения из двух коррекционных учреждений во Владивостоке и Артеме.

Уникальные книги выпустил фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» по заказу ПАО «РусГидро». Такие издания не поступили в продажу, а распространяются только бесплатно и адресно.

Вручение специальных тактильных развивающих и обучающих комплектов книг прошло в «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате III – IV видов» в г. Артеме и Краевом государственном общеобразовательном бюджетном учреждении «Владивостокской специальной (коррекционной) начальной школе во время торжественной линейки. Учащиеся второго и третьего класса исполнили песни и танцы, а затем с удовольствием рассмотрели подаренные книги и прослушали лекцию о толерантности, милосердии и нравственности.

В каждой книге использованы специальные полиграфические технологии, помогающие детям с нарушениями зрения в тактильном восприятии иллюстраций: высокий контур изображений, флок, выборочный лак (гладкий и шершавый), многоуровневая аппликация, конструктивные движущиеся и игровые элементы. Для слепых малышей к каждой книге издано специальное приложение на шрифте Брайля, что позволит им прочитать текст самостоятельно. А наличие в комплекте «волшебного карандаша» оживляет произведение, завораживает читателя. В ПАО «ДЭК» надеются, что книги произведут положительное впечатление на детей, помогут научиться читать совсем маленьким воспитанникам и скрасят досуг их старших товарищей.