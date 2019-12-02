telegr wh call

Новости

Минстрой согласовал спецпрограмму по переселению сахалинцев из аварийного жилья

2 Декабрь 2019, 18:46

Живого белого медведя раскрасили под танк

2 Декабрь 2019, 18:45

Сотни дворов Уссурийска благоустроили

2 Декабрь 2019, 18:44

40 миллионов направили на ремонт школ и детских садов в Уссурийске

2 Декабрь 2019, 18:43

Парень сжег дом бывшей жены и сделал селфи на фоне пожара

2 Декабрь 2019, 18:30

Власти отменили «пир во время чумы»

2 Декабрь 2019, 18:15

ПАО «ДЭК» на Неделе милосердия сделала подарок детским учреждениям

2 Декабрь 2019, 18:10

Пьяный дед забыл трехлетнюю внучку на морозе

2 Декабрь 2019, 18:00

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

ПАО «ДЭК» на Неделе милосердия сделала подарок детским учреждениям

dd

Дальневосточная энергетическая компания – дочернее общество компании РусГидро в Международный день слепых и Неделю Милосердия передала в дар 7 комплектов «говорящих» рельефных книг. Все книги получили дети с нарушением зрения из двух коррекционных учреждений во Владивостоке и Артеме.

 

Уникальные книги выпустил фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» по заказу ПАО «РусГидро». Такие издания не поступили в продажу, а распространяются только бесплатно и адресно.

 

Вручение специальных тактильных развивающих и обучающих комплектов книг прошло в «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате III – IV видов» в г. Артеме и Краевом  государственном общеобразовательном  бюджетном  учреждении «Владивостокской специальной (коррекционной) начальной школе во время торжественной линейки. Учащиеся второго и третьего класса исполнили песни и танцы, а затем с удовольствием рассмотрели подаренные книги и прослушали лекцию о толерантности, милосердии и нравственности.

 

В каждой книге использованы специальные полиграфические технологии, помогающие детям с нарушениями зрения в тактильном восприятии иллюстраций: высокий контур изображений, флок, выборочный лак (гладкий и шершавый), многоуровневая аппликация, конструктивные движущиеся и игровые элементы. Для слепых малышей к каждой книге издано специальное приложение на шрифте Брайля, что позволит им прочитать текст самостоятельно.  А наличие в комплекте «волшебного карандаша» оживляет произведение, завораживает читателя.  В ПАО «ДЭК» надеются, что книги произведут положительное впечатление на детей, помогут научиться читать совсем маленьким воспитанникам и скрасят досуг их старших товарищей.

 

Популярное

«Что не указ, то маразм» — предложение министру разгневало россиян

Россияне могут забыть про пенсии

Верховный суд ответил на самые популярные вопросы в сфере ЖКХ

Мощный циклон принесет снегопады в регион
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...