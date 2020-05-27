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17 Февраль 2020, 14:13

ПАО «ДЭК»: Недобросовестные продавцы электрооборудования вводят в заблуждение жителей Владивостока

счетчик

Накануне несколько жителей Владивостока стали жертвами недобросовестных продавцов электрооборудования, представившихся сотрудником ПАО «ДЭК» и предложивших платные услуги по замене приборов учета. За свои услуги эти люди берут сумму, в размере 7 тысяч рублей. При этом клиентов вводят в заблуждение тем, что гарантируют передать все данные об установленном оборудовании в Дальэнергосбыт, чего в дальнейшем не происходит, а передача показаний становится не возможной, так как данные приборов учета в базе попросту отсутствуют.

Энергетики обращают внимание граждан: сотрудники ПАО «ДЭК» оказывают платные услуги по установке, замене и продаже электрооборудования только по предварительным заявкам, оплата взимается в офисах компании через кассу или платежные терминалы.  Если клиент самостоятельно не подавал такой заявки, энергетики настоятельно рекомендуют гражданам прекратить общение с таким «продавцом» и вызвать полицию. Плановые обходы квартир и частных домов сотрудниками ДЭК осуществляются с целью проверки технического состояния счетчиков, правильности их подключения к электросетям. Такие услуги оказываются бесплатно.

По закону работник энергоснабжающей организации имеет право требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время в занимаемое жилое помещение. Однако при этом специалист должен предъявить служебное удостоверение сотрудника филиала ПАО «ДЭК» Дальэнергосбыт с синей печатью и указанием фамилии, имени, отчества, должности. Этот документ энергетики рекомендуют внимательно изучить, а при возникновении сомнений уточнять о визите по телефону  компании: 8(423)265-79-08.

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