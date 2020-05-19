ПАО «ДЭК»: Пандемия не дает право своевременно не оплачивать тепловую и электрическую энергию

Дальневосточная энергетическая компания призывает жителей Приморского края вовремя оплачивать квитанции и не накапливать задолженность за потребленную тепловую и электрическую энергию. Пандемия коронавирусной инфекции и принятые в связи с ней меры Правительства РФ для снижения финансовой нагрузки населения, не освобождают граждан от обязанности своевременной оплаты за потребленные энергоресурсы.

Напомним, что в соответствии с Постановлением РФ от 02 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» со 2 апреля 2020 года по 1 января 2021 года для всех жителей страны, независимо от их доходов, введен временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплату или неполную оплату коммунальных услуг.

«Важно отметить, что в Постановлении речь идет только о штрафных санкциях за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а, следовательно, сама оплата услуг ЖКХ должна производиться жителями в соответствии с требованиями жилищного законодательства в полном объеме и своевременно. Согласно статей № 153 и 155 Жилищного кодекса РФ плата вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом или решением общего собрания членов ТСЖ или жилищного кооператива», - отмечают в правовом управлении компании.

Энергетики призывают клиентов максимально ответственно отнестись к обязательствам по оплате коммунальных услуг. Нехватка финансирования может негативно сказаться на стабильной работе всей энергосистемы и затруднит для предприятий тепло- и электроэнергетики подготовку к осенне-зимнему периоду. Для граждан, оказавшихся в сложном финансовом положении, компания готова рассмотреть индивидуальный график оплаты, а также предложить иные методы урегулирования сложившейся ситуации.

Напоминаем, что в связи с эпидемиологической обстановкой в стране офисы ПАО «ДЭК» временно закрыты, для клиентов компании предусмотрены дистанционные способы оплаты :

- на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Оплата банковской картой онлайн» (без комиссии);

- через «Личный кабинет» компании на сайте www.dvec.ru , на официальном сайте АО «ДГК» www.dvgk.ru (без комиссии);

- в мобильном приложении ПАО «ДЭК» (без комиссии);

- через интернет-банкинг или мобильные приложения банков;

- в системе «Город» на сайте kvartplata.ru, без регистрации.