Главный приз восьмого Забайкальского международного кинофестиваля получила картина режиссера По Хао Хуна «Папин костюм», сообщает DEITA.RU.

Председатель жюри кинофестиваля Дмитрий Астрахан подчеркнул, что тайваньский режиссер очень талантлив — несмотря на свой юный возраст, он снял философскую и светлую картину о жизни взрослого человека.

Вручая приз за лучшую мужскую роль, жюри решило нарушить традицию присуждения награды одному человеку - победу отдали всему мужскому составу фильма Юрия Быкова «Завод».

«Благодаря этому фильму я прочувствовала жесткость и в тоже время мягкость российских мужчин. Меня впечатлили их решимость и упорство в борьбе с жизненными трудностями», - сказала член жюри, продюсер Вивиан Чжэн.

Дмитрий Санников