Мужчина встал и ушел с места происшествия, сообщает DEITA.RU.



В ночь на 5 июля в Невском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП: двое выпали из окна 9-го этажа. Об этом сообщает «Фонтанка».

О произошедшем полицейсским сообщила очевидеца. По слова женщины, сначала из окна упал телевизор, затем – женщина и мужчина. По предварительным данным, пара выпивала в квартире с друзьями, и решила уединиться на балконе.

Во время занятия сексом на подоконнике, мужчина и женщина потеряли равновесие и выпали. Женщина, ей было около 30 лет, погибла. Мужчина встал и ушел.

Елена Миронова