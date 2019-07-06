6 Июль 2019, 14:30
Пара занималась сексом и выпала из окна
Мужчина встал и ушел с
места происшествия, сообщает DEITA.RU.
В ночь на 5 июля в Невском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП: двое выпали из окна 9-го этажа. Об этом сообщает «Фонтанка».
О произошедшем полицейсским сообщила очевидеца. По слова женщины, сначала из окна упал телевизор, затем – женщина и мужчина. По предварительным данным, пара выпивала в квартире с друзьями, и решила уединиться на балконе.
Во время занятия сексом на подоконнике, мужчина и женщина потеряли равновесие и выпали. Женщина, ей было около 30 лет, погибла. Мужчина встал и ушел.
Елена Миронова
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