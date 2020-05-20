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Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день
В Кремле обсудили возможность проведения перенесённого в этом году с 9 мая парада Победы и перенесённого с 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Источники издания говорят о том, что оба мероприятия могут назначить на один день. В качестве ориентировочной даты пока выступает 24 июня.
В качестве альтернативы также рассматриваются дни в начале июля и в начале сентября. При этом источники подчеркнули, что окончательных решений по времени проведения этих событий пока всё ещё нет.
Отмечается, что всё будет зависеть от ситуации с ослаблением эпидемии коронавируса в стране.