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17 Февраль 2020, 14:13

Парад Победы состоится в Белоруссии

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Лукашенко не собирается отменять мероприятие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что парад в честь Дня Победы не будет отменен и пройдет в обычном режиме, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, лидер страны заявил о том, что пандемия коронавируса не является преградой для проведения этого мероприятия.

Лукашенко признался, что долго думал о целесообразности проведения парада в сложившейся в мире ситуации и пришел к выводу, что эмоциональная глубина этого мероприятия гораздо больше и важнее, чем опасность вируса.

При этом глава государства отметил, что ветераны и лица преклонного возраста, скорее всего, не посетят парад лично. 

Александра Маслова

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