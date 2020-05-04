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Парад Победы состоится в Белоруссии
Лукашенко не собирается отменять мероприятие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что парад в честь Дня Победы не будет отменен и пройдет в обычном режиме, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет ТАСС, лидер страны заявил о том, что пандемия коронавируса не является преградой для проведения этого мероприятия.
Лукашенко признался, что долго думал о целесообразности проведения парада в сложившейся в мире ситуации и пришел к выводу, что эмоциональная глубина этого мероприятия гораздо больше и важнее, чем опасность вируса.
При этом глава государства отметил, что ветераны и лица преклонного возраста, скорее всего, не посетят парад лично.