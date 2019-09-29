Паралимпийцы приняли активное участие в марафоне Galaxy Vladivostok Marathon

Международный марафон не оставил в стороне инвалидов Приморского края – паралимпийцы с удовольствием приняли участие в забеге, сообщает DEITA.RU.

Километровый забег в центре Владивостока объединил 150 паралимпийцев Приморского края. Люди, которые по тем или иным причинам не могут заявить о стопроцентном здоровье, показали колоссальную силу духа. Участники, некоторым из которых сложно даже стоять, решились выйти на дистанцию. Инвалиды бежали, шли, ехали на колясках, неумолимо приближая себя к финишу. Подобное мероприятие стало для них не только спортивным, но и социальным событием.

Оптимизму Людмилы Голубевой из посёлка Кировский можно позавидовать. Для женщины забег стал первым, в прошлом году в марафоне участвовала дочь Людмилы. Несмотря на собственный недуг, в текущем забеге Людмила решила обязательно принять участие.

«Я пробежала – и понравилось! Зарядилась энергией, так здорово, так круто! Бежать было трудно – я поменяла два коленных сустава, были операции. Не только бежать – идти трудно, нога вот опухла, а я всё равно бежала!», - делится впечатлениями Людмила Андреевна.

Отдельно стоит отметить Ярослава Святославского – известного российского экстремала на инвалидной коляске. Мужчина преодолел дистанцию в 42,2 километра на хендбайке, буквально влетев за финишную черту. На протяжении всех сорока двух километров Ярославу приходилось руками крутить педали устройства.

Софья Корф