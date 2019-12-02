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Парень сжег дом бывшей жены и сделал селфи на фоне пожара

пожар

Сахалинские полицейские задержали подозреваемого, который поджег дачный дом своей бывшей жены, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Сахалинской области.

О поджоге полицейским сообщила 46-летняя местная жительница Макоровского городского округа. Со своим бывшим 23-летним супругом ссорились они часто. На этот раз уже экс-муж приехал выяснить отношения. Общаться с ним женщина отказалась. Тогда ранее судимый злоумышленник подкараулил, когда хозяйки не будет дома, и поджег домик.

Для получения большего удовлетворения, бывший супруг сделал селфи на фоне охваченного огнем строения, и уехал в Южно-Сахалинск. Рассчитывал злоумышленник там скрыться от правосудия, но был найден оперативниками уголовного розыска.

Правоохранители возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Подозреваемый в совершенном признался. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Дмитрий Санников

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