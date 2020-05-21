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Парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
У всех болезнь протекает бессимптомно
Локальная вспышка коронавирусной инфекции произошла в Ракитянском районе Белгородской области, сообщает ИА DEITA.RU.
Источником заражения стал местный парикмахер (пол специалиста не уточняется). Тесты контактных лиц дали резкий рост местной коронавирусной статистики.
«По словам заместителя начальника департамента Людмилы Крыловой, причиной стал семейно-бытовой контакт с парикмахером. Сейчас парикмахер проходит лечение в городской больнице №2 города Белгорода. Обследованы контактные с ним лица – это семь семей. Среди них у 23 человек положительный анализ на COVID-19», – цитирует РИА «Новости».
У всех зараженных болезнь протекает в бессимптомной форме, госпитализация не потребовалась. Кроме того, пришло еще 25 отрицательных тестов от других контактных, они на всякий случай оставлены на самоизоляции.
Всего в области зарегистрирован 1361 положительный тест на Covid-19 с начала пандемии.