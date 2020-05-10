Парикмахерским предрекли массовое банкротство

Нынешний коронавирусный кризис, вызванный ограничительными мерами для борьбы с эпидемией, приведёт большинство владельцев парикмахерских салонов к банкротству, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

По мнению уполномоченного по защите прав московских предпринимателей Татьяны Минеевой, после начала ослабления карантинных мер порядка 60% всех представителей индустрии красоты в России ждёт тотальное снижение экономических показателей вплоть до разорения.

Своими прогнозами эксперт поделился с бизнес-омбудсменом России Борисом Титовым. По словам Минеевой, одной из главным причин, по которой парикмахеров по всей стране ждёт крах, является отсутствие обещанной финансовой помощи от государства.

При составлении списка системных сфер экономики России, в него была добавлена в том числе и индустрия красоты, однако, как отметили сами предприниматели в разговоре с Титовым, в подавляющем числе случаев на практике владельцы парикмахерских получить от государства денег пока так и не смогли.