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Парк отдыха с настоящим маяком открылся на Дальнем Востоке

маяк

Новая зона отдыха жителей Магадана открылась на берегу Нагаевской бухты, сообщает DEITA.RU по материалам Минвостокразвития.

Территория парка «Маяк» включает несколько зон – установлены площадки для детского отдыха, обустроены зоны для катания на скейтбордах и роликах, построен амфитеатр вместительностью 350 человек.

Построен был парк на средства президентского гранта, как победитель Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений,  и в рамках программы «Единая субсидия» за 9 месяцев.

Как подчеркнул глава Минвостокразвития Александр Козлов,  площадку и объекты на ней выбрали сами жители с помощью нескольких голосований. «В этом и заключается идея нашей «Единой субсидии» - создавать необходимые объекты для людей, на которые у муниципалитета просто на хватало средств», - подчеркнул Александр Козлов.

Визитная карточка парка – отремонтированное здание маяка, рядом с которым расположились смотровая площадка и здание кафе на 120 посадочных мест. Расположился на территории и большой дендрарий. В следующем году здесь зацветут новые для Магадана растения: сосна кедровая, барбарис амурский, ель сизая, облепиха, ирга круглолистная.

Дмитрий Санников

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