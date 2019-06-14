Граждане, занимающиеся бизнесом, будут получать штрафы по-новому, сообщает DEITA.RU.

Предприимчивым россиянам готовят новый "сюрприз", а именно автоматическую систему организации отчётности, которая в будет карать тех, кто во время не подаст все необходимые данные.

Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава Росстата Павел Малков. По его словам, автоматизация сбора отчётности с бизнеса послужит благом для всех, кто им занимается.

Также чиновник добавил, что сейчас выписывание штрафа является очень трудоёмким и долгим процессом, поэтому новый подход должен будет сделать этот процесс гораздо более эффективным.

Глава статистического ведомства привёл в пример систему видеофиксации нарушений ПДД с помощью многочисленных камер. В своё время именно такой способ контроля за водителям помог убрать необходимость в огромном объёме личного состава сотрудников ДПС, которые раньше занимались этой работой.

При этом, по словам Малкова, размеры штрафов и их суть останутся неизменными.

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Дмитрий Шевченко