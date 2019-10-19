Парковать машины во дворах запретят

Минтранс подписал указ, который вступит в силу с нового года, сообщает DEITA.RU.



В России приняли новые правила стоянки машин во дворах жилых домов. Изменения коснутся только городов и городских округов.

Еще в 2018 году Минтранс выпустил указ о запрете на парковку во дворах коммерческого транспорта. К нему относятся все машины, с помощью которых ИП или физлица зарабатывают деньги: Автобусы, маршрутки, такси, каршеринг.

Новые правила вступают в силу с 1 января 2020 года. Они были проработы после многочисленных жалоб россиян на то, что коммерческий транспорт оккупирует их дворы вместо того, чтобы платить за стоянку.

Правда, пока неизвестно, как будут наказывать за нарушения: в КоАП такой статьи нет.

Елена Миронова