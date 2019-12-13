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Парковаться во дворах запретят некоторым водителям

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Запретить парковаться во дворах жилых домов хотят власти Московской области, сообщает DEITA.RU.

По словам председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова, власти планирую в ближайшее время обсудить с жителями запрет на парковку для такси и грузовиков.

Напомним, что данный запрет будет действовать с 1 января в трех населенных пунктах — Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве. В связи с этим в Подмосковье решили обдумать, можно ли расширить предложенную меру на их регион.

Отмечается, что в городах Подмосковья расположение жилых домов не позволят решить проблему паркинга во дворах коммерческого транспорта при помощи привычных шлагбаумов. Это связано, в первую очередь, с тем, что один въезд может вести сразу к пяти, а то и 10 домам. На такое большое количество шлагбаумов невозможно найти средства.

Екатерина Брязгунова

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