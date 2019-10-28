Парковаться возле жилых домов запретят с нового года

С 1 января коммерческие перевозчики не смогут парковаться возле жилых домов, сообщает DEITA.RU. Такие требования, выставленные Минтрансом, вступают в силу уже в следующем году.

После окончания рабочего дня, а также в выходные и праздники водители не смогут парковаться в жилой зоне, как это было раньше. Им придется подыскивать себе другие места для стоянки.

Данная мера коснется всех видов транспорта, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Отмечается, что подобная мера действовала с 2017 года. Именно для коммерческого транспорта были придуманы специальные парковки. Так, для такси в российской столице оборудовали парковочные карманы, а для грузовиков — стоянки, которые расположились на территории МКАДа, и за ним.

Сегодня штрафы за парковку во дворах жилых домов для автобусов, такси и грузовиков еще не придуманы, но Минтранс заверяет, что еще не вечер и в скором будущем они появятся. Размер вновь вводимых штрафов на данный момент не называется.

Екатерина Брязгунова