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Парковаться возле жилых домов запретят с нового года
С 1 января коммерческие перевозчики не смогут парковаться возле жилых домов, сообщает DEITA.RU. Такие требования, выставленные Минтрансом, вступают в силу уже в следующем году.
После окончания рабочего дня, а также в выходные и праздники водители не смогут парковаться в жилой зоне, как это было раньше. Им придется подыскивать себе другие места для стоянки.
Данная мера коснется всех видов транспорта, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Отмечается, что подобная мера действовала с 2017 года. Именно для коммерческого транспорта были придуманы специальные парковки. Так, для такси в российской столице оборудовали парковочные карманы, а для грузовиков — стоянки, которые расположились на территории МКАДа, и за ним.
Сегодня штрафы за парковку во дворах жилых домов для автобусов, такси и грузовиков еще не придуманы, но Минтранс заверяет, что еще не вечер и в скором будущем они появятся. Размер вновь вводимых штрафов на данный момент не называется.
Екатерина Брязгунова