Парковка у «гостинок» обошлась в четыре машины

Вечером 8 февраля 4 автомобиля пострадали при пожаре в районе домов 133/3 и 133/4 по проспекту Красного Знамени во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной части в 22.04. Горел в районе известных «гостинок» не вывезенный коммунальщиками мусор, а также припаркованные автомобили.

С огнем владивостокские пожарные справились за 20 минут, но полностью выгорели два автомобиля, еще два также оказались повреждены пламенем.