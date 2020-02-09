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6 Декабрь 2019, 18:15

Парковка у «гостинок» обошлась в четыре машины

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Вечером 8 февраля 4 автомобиля пострадали при пожаре в районе домов 133/3 и 133/4 по проспекту Красного Знамени во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной части в 22.04. Горел в районе известных «гостинок» не вывезенный коммунальщиками мусор, а также припаркованные автомобили.

С огнем владивостокские пожарные справились за 20 минут, но полностью выгорели два автомобиля, еще два также оказались повреждены пламенем. 

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