Новости
Парковка у «гостинок» обошлась в четыре машины
9 Февраль 2020, 09:43
Молодой ученый из Владивостока стал лауреатом президентской премии
9 Февраль 2020, 09:15
В Приморский край придет почти весенняя погода
9 Февраль 2020, 08:15
«Масок нет, лекарства дорожают» - приморцы рассказали о ценах в аптеках
9 Февраль 2020, 07:15
Синоптики рассказали о погоде на воскресенье в Приморье
9 Февраль 2020, 06:15
Мошенники стали обманывать пенсионеров по-новому
9 Февраль 2020, 05:15
Росздравнадзор опроверг слухи об опасности популярного лекарства
9 Февраль 2020, 04:15
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на полиграфе
9 Февраль 2020, 03:15
Парковка у «гостинок» обошлась в четыре машины
Вечером 8 февраля 4 автомобиля пострадали при пожаре в районе домов 133/3 и 133/4 по проспекту Красного Знамени во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.
По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной части в 22.04. Горел в районе известных «гостинок» не вывезенный коммунальщиками мусор, а также припаркованные автомобили.
С огнем владивостокские пожарные справились за 20 минут, но полностью выгорели два автомобиля, еще два также оказались повреждены пламенем.
Читайте также:
«Масок нет, лекарства дорожают» - приморцы рассказали о ценах в аптеках
Директор школы прокомментировал матерный урок в Приморье
Мошенники стали обманывать пенсионеров по-новому
Популярное
Loading...
Загрузка...