Парковка в столице обошлась мажорам на BMW в полмиллиона

Московские мажоры на элитном BMW задолжали за парковку почти полмиллиона рублей, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель Администратора московского парковочного пространства.

По имеющейся информации, судебные приставы во время проведения очередного рейда обнаружили автомобиль злостных неплательщиков. Оказалось, что машина принадлежит юридическому лицу. Водитель, а возможно и водители постоянно ставят транспортное средство в платной зоне, однако ни одного рубля за оплату не поступило.

На данный момент автомобиль отправлен на штрафстоянку, где пробудет до того момент, пока владелец не оплатит штрафы за парковку. Отмечается, что, если штраф был выписан более 60 дней, придется платить двойную сумму.

Таким образом, предпринимателю парковка в Москве можно обойтись почти в миллион. При отказе от оплаты, автомобиль будет реализован на торгах, с полученной суммы оплатят долг за парковку.

Екатерина Брязгунова