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6 Декабрь 2019, 18:15

Парковки станут бесплатными для новой категории граждан

Инвалид

Порядок оплаты изменится с 1 июля этого года

В России внесли поправки в законодательство, которые добавили новую категорию водителей, которые имеют право не платить за парковки, сообщает ИА DEITA.RU. Теперь парковаться бесплатно на городских паркингах смогут и инвалиды III группы.

Как сообщается на сайте Правительства России, изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года. Тогда бесплатно парковаться на муниципальных парковках смогут инвалиды всех трех групп.

Однако для III группы сделали исключения. Например, воспользоваться правом смогут те, кто испытывает трудности с передвижением или до указанной даты уже получил автомобильный знак «Инвалид».

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