Парковки станут бесплатными для новой категории граждан

В России внесли поправки в законодательство, которые добавили новую категорию водителей, которые имеют право не платить за парковки, сообщает ИА DEITA.RU. Теперь парковаться бесплатно на городских паркингах смогут и инвалиды III группы.



Как сообщается на сайте Правительства России, изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года. Тогда бесплатно парковаться на муниципальных парковках смогут инвалиды всех трех групп.

Однако для III группы сделали исключения. Например, воспользоваться правом смогут те, кто испытывает трудности с передвижением или до указанной даты уже получил автомобильный знак «Инвалид».