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Парковки станут бесплатными для новой категории граждан
Порядок оплаты изменится с 1 июля этого года
В России внесли
поправки в законодательство, которые добавили новую категорию водителей,
которые имеют право не платить за парковки, сообщает ИА DEITA.RU. Теперь
парковаться бесплатно на городских паркингах смогут и инвалиды III группы.
Как сообщается на сайте Правительства России, изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года. Тогда бесплатно парковаться на муниципальных парковках смогут инвалиды всех трех групп.
Однако для III группы сделали исключения. Например, воспользоваться правом смогут те, кто испытывает трудности с передвижением или до указанной даты уже получил автомобильный знак «Инвалид».