Автомобилисты попали под особое внимание парламентёров на осенней сессии Госдумы РФ. В качестве одного из нововведений, депутаты рассмотрят вопрос об изменении стандартов парковочного места, сообщает DEITA.RU.

Авторы инициативы – специалисты Росстандарта, которые предполагают, что изменение размеров парковочного места может спровоцировать автолюбителей пользоваться малолитражными автомобилями. По задумке, длина одного парковочного места должна быть увеличена на 20 см – до пяти с половиной метров, а ширина – сократится на полметра – до двух метров. При этом размеры могут варьироваться, в зависимости от того, под каким углом к обочине расположено парковочное место. Чем больше машино-место будет развёрнуто к проезжей части, тем короче оно предполагается. Если парковочные места запланированы под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, то длина места для автомобиля может быть сокращена до пяти метров. Ширина при этом останется прежней.

Данные изменения относятся к парковкам вдоль дорог. По мнению авторов, мера позволит создать больше парковочных мест вдоль узких улиц.

Однако в Госдуме настроены менее оптимистично. Чиновники полагают, что новые стандарты лишь создадут повышенный риск мелких аварий.

Напомним, помимо парковок, изменения в законе могут коснуться и служб такси, нетрезвых водителей – их ожидает ужесточение наказания, а также введения нового штрафа за удаление с места ДТП.

О других нововведениях для автомобилистов читайте в следующих материалах DEITA.RU.

Софья Корф