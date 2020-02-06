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6 Декабрь 2019, 18:15

Парковку ограничат под мусоровозы во Владивостоке

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Установить запрещающий знак попросили местные жители

Новые знаки, запрещающие парковку, появятся на улице Героев-Тихоокеанцев в районе домов №20, 20Б, 16Б, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом рассказали в администрации Владивостока. 

Как отмечают городские чиновники, установить запрещающий знак попросили местные жители, которым мешают запаркованные автомобили в вдоль улицы. Из-за них сложно проезжать другим автомобилям, как оперативным службам, так и коммунальным.

Запрет будет установлен на 100 метров, от дома №16Б до 20Б. Парковаться нельзя будет в обе стороны. В мэрии добавили, что на месте будут работать эвакуаторы. 

Отметим, что ранее вначале недели на комитете по городскому хозяйству думы Владивостока поднимался вопрос о вывозе мусора с придомовых территорий. Тогда директор КГУП «Приморский региональный оператор» Алексей Борисов, рассказал депутатам, что сейчас перевозчики сталкиваются с проблемами высокой зачарованности во дворах города. 

Проблемный адрес назвал начальник АТУ Первомайского района Юрий Лопатин, который отметил, что перевозчикам трудно заезжать в районе дома №16 по улице Героев-Тихоокеанцев. 

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