Новости
Приморская ГИБДД будет искать пьяных водителей
23 Январь 2020, 17:20
Крабового короля объявят в международный розыск
23 Январь 2020, 17:00
Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику
23 Январь 2020, 16:40
Более 60 тонн нефти разлилось в Хабаровском крае
23 Январь 2020, 16:15
Синоптики рассказали о похолодании в Приморье
23 Январь 2020, 16:00
На Уссурийской таможне ищут китайский вирус
23 Январь 2020, 15:32
В Приморье усилили контроль на границе из-за китайского вируса
23 Январь 2020, 15:20
Бросай курить: цены на сигареты вырастут на четверть
23 Январь 2020, 15:00
Парковку у «Седанка-сити» запретят
С такой просьбой местные жители обратились в мэрию, сообщает DEITA.RU по материалам администрации Владивостока.
Несмотря на наличие большого торгового центра «Седанка-сити», на территории которого полно парковочных мест, автомобилисты продолжают бросать свои транспортные средства вдоль дороги. Это способствует пробкам и прочим неудобствам.
По итогам рассмотрения жалобы было решено ограничить парковку транспорта по обеим сторонам дорожного отрезка от пересечения улицы Полетаева с улицами Маковского и Глинки. В скором времени там будут установлены дополнительные знаки «Остановка запрещена», сопроводимые табличками «Работает эвакуатор» и «Зона действия знака».
Автолюбителей просят быть аккуратными на дорогах и с пониманием отнестись к новым требованиям.
Ирина Елкина