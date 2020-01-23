Парковку у «Седанка-сити» запретят

С такой просьбой местные жители обратились в мэрию, сообщает DEITA.RU по материалам администрации Владивостока.

Несмотря на наличие большого торгового центра «Седанка-сити», на территории которого полно парковочных мест, автомобилисты продолжают бросать свои транспортные средства вдоль дороги. Это способствует пробкам и прочим неудобствам.

По итогам рассмотрения жалобы было решено ограничить парковку транспорта по обеим сторонам дорожного отрезка от пересечения улицы Полетаева с улицами Маковского и Глинки. В скором времени там будут установлены дополнительные знаки «Остановка запрещена», сопроводимые табличками «Работает эвакуатор» и «Зона действия знака».

Автолюбителей просят быть аккуратными на дорогах и с пониманием отнестись к новым требованиям.

Ирина Елкина