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6 Декабрь 2019, 18:15

Парковку у «Седанка-сити» запретят

эвакуатор

С такой просьбой местные жители обратились в мэрию, сообщает DEITA.RU по материалам администрации Владивостока.

Несмотря на наличие большого торгового центра «Седанка-сити», на территории которого полно парковочных мест, автомобилисты продолжают бросать свои транспортные средства вдоль дороги. Это способствует пробкам и прочим неудобствам.

По итогам рассмотрения жалобы было решено ограничить парковку транспорта по обеим сторонам дорожного отрезка от пересечения улицы Полетаева с улицами Маковского и Глинки. В скором времени там будут установлены дополнительные знаки «Остановка запрещена», сопроводимые табличками «Работает эвакуатор» и «Зона действия знака».

Автолюбителей просят быть аккуратными на дорогах и с пониманием отнестись к новым требованиям.

Ирина Елкина

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