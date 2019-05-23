23 Май 2019, 01:45
Парламент проигнорировал просьбы Зеленского и закруглился пораньше
Источник изображения: rueconomics.ru
Верховная Рада поправки, о которых просил Зеленским, рассматривать не станет, сообщает DEITA.RU. Депутаты отказались что-либо менять в избирательной системе, передает ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Рады обсудить законы о выборах, созвав Раду. Спикер парламента Андрей Парубий ответил, что, к сожалению, парламентарии не смогли включить в повестку эти законопроекты. После сказанного Парубий завершил заседание.
Анастасия Туркова
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