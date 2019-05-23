Верховная Рада поправки, о которых просил Зеленским, рассматривать не станет, сообщает DEITA.RU. Депутаты отказались что-либо менять в избирательной системе, передает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Рады обсудить законы о выборах, созвав Раду. Спикер парламента Андрей Парубий ответил, что, к сожалению, парламентарии не смогли включить в повестку эти законопроекты. После сказанного Парубий завершил заседание.

Анастасия Туркова