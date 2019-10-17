Парламентарии будут следить за экологией в Приморье

В среду, 16 октября, парламентарии Законодательного Собрания заслушали отчет о реализации нацпроекта «Экология», в рамках которого будет реформирована система обращения с отходами ТБО, сообщает DEITA.RU.

О реализации проекта парламентариям доложила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко. Он отметила, что работы ведутся по двум программам, входящим в национальный проект. До 2024 года в регионе будет ликвидировано четыре крупных свалки, расположенных рядом с Владивостоком, Артемом, Дальнереченском и Большим Камнем.

«Новая система обращения с ТКО будет запущена в крае с 1 января 2020 года, когда свою деятельность на территории Приморья начнет единый региональный оператор, отвечающий за весь цикл работ с отходами», - заявила Елена Пархоменко.

Выбор в этом году пал на КГУП «Приморский экологический оператор». Предприятие уже разрабатывает схемы логистики и заключает договоры с компаниями, полигонами и занимается перегрузочными центрами в районах региона.

По словам Елены Пархоменко, в регионе насчитывается только 13 лицензированных полигона, расположенных в разных районах края. Для ускорения процесса и оптимизации расходов, планируется в четырех муниципалитетах создать мобильные сортировочные станции. Всего их появится четыре, на севере региона. В них мусор будут разделять по фракциям, а после отправлять на переработку или закапывать.

В следующем году планируется оформить восемь неофициальных полигонов, это будет сделано для оптимизации процесса и уменьшения тарифа. При этом стоимость тарифа не вырастет, за этим будет следить государственная жилищная инспекция. УК поднявшие цену будут оштрафованы.

В свою очередь депутаты отметили, что жители частных домов привыкли решать проблемы с мусором самостоятельно, поэтому интересовались, как с ними будет выстроена работа. Отдельно они выделили вопрос ликвидации незаконных полигонов, которых по неофициальным данным насчитывается более 120.

«Предполагается, что в работе по рекультивации старых свалок, расположенных на землях поселений, будет участвовать региональный оператор, но все же в основном решение этой проблемы ляжет на плечи глав муниципальных образований. Самостоятельно с этой задачей они справиться не смогут. Ведь помимо небольших скоплений мусора, для ликвидации которых будет достаточно собственных сил и малых затрат, есть такие свалки, устранение которых требует подготовки проектной документации и значительных средств. Муниципалитеты такие суммы просто не потянут, поэтому их необходимо будет предусматривать в краевом бюджете», - отметил председатель комитата по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.

В итоге парламентарии предложили администрации принять меры, которые будут выполнять майские указы Владимира Путина. Контроль за работой регоператора депутаты не стали снимать с себя. Следующий отчет по этой теме пройдет во второй половине следующего года.

Иван Юрьев