Парламентарии озаботились охраной леса

О повышении эффективности использования лесов, их охране, защите и лесовосстановлении говорили на площадке Законодательного Собрания Приморского края. Депутаты краевого парламента приняли активное участие в общественных обсуждениях системной реформы управления лесной сферой, которые прошли в формате "круглого стола", сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

"Лес — наше самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяйственного комплекса и основа экономической стабильности страны", - отметил, открывая заседание, председатель Законодательного Собрания Приморского края, региональный координатор федерального партийного проекта "Чистая страна" Александр Ролик. Он напомнил, что в декабре прошлого года Президент нашей страны Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал неэффективными действия государства в сфере защиты лесов. Александр Ролик подчеркнул, что одна из задач подобных общественных слушаний – поиск путей, как сделать эту работу более эффективной, в том числе, через изменения законодательной базы. Спикер Законодательного Собрания Приморского края призвал участников дискуссии не только делится проблемами, но и вносить конкретные предложения о том, что нужно доработать в законодательной и нормативной правовой базе на региональном уровне и с какими законодательными инициативами депутатам необходимо выйти на уровень федеральный.

В рамках обсуждения поступили предложения о необходимости создания единой системы мониторинга лесов на основе базы данных материалов лесоустройства, в которую должны загружаться с установленной периодичностью данные обо всех лесоизменениях. По мнению замдиректора в области лесных отношений КГКУ "Примлес" Сергея Боровика, основной функцией такой системы должно стать непрерывное лесоустройство.



Также предложено в качестве полномочий региональных органов власти установить право на разработку и утверждение региональных правил заготовки древесины, лесовосстановления и ухода за лесами, а также региональных особенностей лесоустройства. По мнению выступавших, они должны разрабатываться на основании научных данных с учетом особенностей территории и обязательно проходить согласование на федеральном уровне.



Также говорилось о необходимости разработки программы кадрового обеспечения лесной отрасли, увеличения штатной численности сотрудников лесничеств, уровня их материально-технического обеспечения и социальной защищенности. Было отмечено, что возможно необходимо пересмотреть и сам норматив патрулирования по регионам нашей страны, с учетом интенсивности ведения лесного хозяйства и рекреационной нагрузки на леса.



Для развития системы экологического воспитания участники "круглого стола" предложили закрепить за лесничествами по одному учебному заведению из каждого муниципального района для организации школьных лесничеств, а также предусмотреть поведение краевых соревнований по профессиональному мастерству и поощрение, премирование сотрудников лесничеств, принимающих активное участие в деятельности таких школьных лесничеств.

Для борьбы с незаконными рубками и "черными лесорубами" профессионалы предложили ввести маркировку древесины краской со специальным составом, считываемым только специализированными приборами, а расчет ущерба для лиц, осуществляющих перевозку незаконно вырубленной древесины, рассчитывать по аналогии с незаконной рубкой.



Разработать Стратегию развития лесопромышленного комплекса предложил генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел Корчагин.



Участники дискуссии говорили также о том, что нужно наделить арендатора лесного участка определенными полномочиями в части охраны леса от самовольных рубок и пожаров, по аналогии с осуществлением производственного охотничьего контроля. Предусмотреть для арендаторов лесного участка приоритетное право на заключение договора аренды для заготовки с сбора или выращивания недревесных лесных ресурсов с целью рационального хозяйственного использования лесных ресурсов и бережного отношения к лесам.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, по итогам обсуждения будет сформирован пакет предложений, которые будут направлены в адрес заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь генерального совета ВПП "Единая Россия" Андрея Турчака и в дальнейшем учтены в законодательной деятельности.

Дмитрий Санников