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17 Февраль 2020, 14:13

Парочка ограбила приморского таксиста

Такси -

Таксист из Уссурийска сообщил в полицию о том, что его ограбил неизвестный – мужчина, которого подвозили за деньги, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на полицию Уссурийска.

Как рассказали в ведомстве, накануне мужчина подвозил двоих местных жителей – молодого человека и девушку. Когда таксист довез пару до указанного адреса, клиент достал пистолет и начал угрожать мужчине.  Пострадавший испугался и отдал все заработанные за день деньги.

Полиция смогла найти злоумышленника – им оказался 24-летний ранее судимый местный житель.

Заведено уголовное дело по статье «разбой». Теперь задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу. 

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