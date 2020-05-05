Парочка ограбила приморского таксиста

Таксист из Уссурийска сообщил в полицию о том, что его ограбил неизвестный – мужчина, которого подвозили за деньги, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на полицию Уссурийска.

Как рассказали в ведомстве, накануне мужчина подвозил двоих местных жителей – молодого человека и девушку. Когда таксист довез пару до указанного адреса, клиент достал пистолет и начал угрожать мужчине. Пострадавший испугался и отдал все заработанные за день деньги.

Полиция смогла найти злоумышленника – им оказался 24-летний ранее судимый местный житель.

Заведено уголовное дело по статье «разбой». Теперь задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.