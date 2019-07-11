Сайт, с которого их украли, полгода не предупреждал пользователей об опасности, сообщает DEITA.RU.



Данные полумиллиона пользователей онлайн-магазина Ozon утекли в Сеть и появились в открытом доступе. По данным РБК, речь идет об e-mail-адресах и паролях.

По данным специалистов, база данных с сотнями паролей и логинов могла попасть в общий доступ разными способами. Например, ее могли слить сами сотрудники компании, также ее могли украсть хакеры или вирус на компьютерах пользователей.

В пресс-службе Ozon сообщили, что данные выложили в Сеть еще в 2018 году. Когда компания об этом узнала, то сбросила пароли всех пользователей из списка. Им ничего не угрожает.

Елена Миронова